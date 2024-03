Solenghi, 'Govi piace anche in Svizzera, ora Roma e Milano'

"Ieri in teatro a Savona alla fine della rappresentazione ho detto al pubblico che questo per noi non è solo uno spettacolo ma una sorta di rito collettivo, perchè Govi è parte del nostro dna di liguri. E ho annunciato che lo abbiamo portato anche in Svizzera, a Locarno: c'è stato un oooh collettivo di stupore come se lo avessimo portato su Marte". Così Tullio Solenghi, che sta portando in tournee la riproposizione della commedia in genovese di Gilberto Govi 'Maneggi per maritare la figlia', insieme ad Elisabetta Pozzi.

Oggi è stato fatto il punto, con la coordinatrice delle politiche culturali di Regione Liguria Jessica Nicolini: "dopo il grande successo genovese portiamo Govi fuori dalla Liguria.

La Regione sostiene con convinzione questa tournee perchè significa esportare la nostra cultura, la nostra lingua il nostro umorismo, il nostro modo di vivere" ha spiegato. La prossima settimana Solenghi-Govi sarà al Teatro Quirino di Roma.

"In Svizzera hanno riso di gusto per le vicende raccontate - ha detto l'attore -, Govi già 60 anni fa aveva sdoganato il genovese, ci sono amici di Palermo che mi chiedono quando lo portiamo là. A Roma ora la tappa più ardua al teatro Quirino nella Sala Vittorio Gassman. Poi andremo al Carcano a Milano e a Brescia".

Fino a oggi la percentuale di riempimento delle sale ha sfiorato il 100% ha detto il sovrintendente del Teatro Sociale di Camogli Acquaviva, che produce lo spettacolo insieme con il Teatro Nazionale di Genova e il Teatro di Brescia. "Dodici repliche esaurite solo a Camogli che ha 5mila abitanti è una impresa" ha aggiunto il sovrintendente.

Il sogno di Solenghi è di portare Govi "anche a Buenos Aires, dove andava lui, che lo portava là dopo un viaggio di 25 giorni in nave". Intanto "stiamo lavorando a una seconda produzione di Govi, la commedia 'Pigna secca pigna Verde' per ottobre. Perchè tutti mi chiedono di replicare questo successo", ha concluso l'autore che cura anche la regia.



