Passa il confine di Stato con 61 kg di stupefacenti, arrestato

La Guardia di Finanza di Imperia ha sequestrato hashish e marijuana per 61 Kg di peso e ha arrestato un cittadino ucraino che la trasportava nascosta da un "carico di copertura" giustificato da regolari documenti di trasporto.

I finanzieri della Compagnia di Ventimiglia, con l'unità cinofila, hanno fermato il furgone guidato dal cittadino ucraino che stava passando il confine di Stato a ponte San Ludovico, a Ventimiglia. L'ispezione del mezzo e dei documenti di trasporto, a prima vista, mostrava ai finanzieri un'apparente situazione di legalità stante ma il fiuto del cane anti-droga Kirk, ha consentito di rinvenire 60 contenitori di cellophane contenenti la sostanza stupefacente nascosti all'interno degli arredi trasportati.

Oltre al sequestro dei 61 chili di hashish e marijuana che avrebbero fruttato più di 100 mila euro il conducente del mezzo è stato arrestato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati anche 1.500 euro in contanti e due telefoni cellulari



