Rigassificatore Panigaglia, via lavori per vessel reloading

Partiranno nei prossimi giorni i lavori al terminal di rigassificazione Gnl Italia di Panigaglia per permettere le operazioni di "vessel reloading", ovvero carico e scarico del gas naturale liquefatto dal pontile principale. La procedura aveva ricevuto a gennaio il via libera del Ministero dell'ambiente. Ad aggiornamento concluso nell'impianto Snam, inserito nel Golfo della Spezia nel territorio comunale di Porto Venere, potranno essere caricate bettoline di capacità compresa tra 2mila e 30mila metri cubi di gnl capaci di rifornire a loro volta navi da crociera o fare la spola con la Sardegna nel disegno di metanizzazione dell'isola.

I lavori al pontile comprendono l'installazione di due nuove briccole, l'adeguamento delle condutture e delle strutture di supporto per consentire il trasferimento di gnl dai serbatoi di stoccaggio ai bracci di scarico. Le operazioni, che dureranno fino a settembre 2024, non interromperanno l'attività del terminal in entrata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA