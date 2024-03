Papa Francesco a san Pietro riceve in dono i Parmureli liguri

Da Sanremo come da tradizione per la processione della Domenica delle Palme sono stati inviati in dono a Papa Francesco i parmureli, le tipiche foglie di palma intrecciate nel ponente ligure. Una tradizione che risale al 1586 quando Papa Sisto V volle posizionare in piazza San Pietro l'obelisco egizio trasportato a Roma da Caligola. Durante le delicate operazioni di sollevamento l'intervento del marinaio Benedetto Bresca, originario di Sanremo, al grido in lingua ligure di "àiga ae corde!", acqua alle funi, essendosi reso conto che le corde asciutte si sarebbero potute più facilmente spezzare, evitò che il gigantesco obelisco cadesse mentre veniva alzato. Gli venne così riconosciuto il privilegio di omaggiare il Papa delle palme per le celebrazioni pasquali. Da anni arrivano a piazza San Pietro parmureli già intrecciati da aziende del sanremese.



