In 50mila al corso fiorito di Sanremo, vince carro di Pompeiana

Medaglia d'oro al carro di Pompeiana dedicato allo snorkeling, argento a Riva Ligure con il trekking e bronzo ad Arma di Taggia con il ciclismo: sono i tre Comuni imperiesi vincitori di 'SanremoINfiore 2024', il tradizionale corso fiorito organizzato a Sanremo, quest'anno dedicato all'outdoor.

L'evento, che è tornato dopo la pausa della pandemia con l'ultima edizione nel 2019, ha richiamato anche questanno una folla di decine di migliaia di spettatori. Le prime stime parlano di circa cinquantamila persone, compresa la giornata di ieri dedicata al festival della bande musicali. Sono trecento i pullman giunti a Sanremo da Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.

Alla manifestazione hanno partecipato anche tre carri fuori concorso: uno da Locarno in Svizzera, uno di Mentone, il Comune francese che proprio oggi si è gemellato con Sanremo e uno immancabilmente rappresentativo della stessa Città dei fiori.

Il carro di Dolceacqua ha voluto rappresentare anche il Principato di Monaco, Comune con cui si è gemellato nel novembre scorso. "E' un momento importante per Sanremo - commenta il sindaco Alberto Biancheri -. È stato un lavoro lungo, ma che ha dato vita a un'edizione particolare, con una gran voglia di partecipare, di esserci nuovamente. Una manifestazione che abbiamo voluto allargare ai Comuni di Mentone in Francia e Locarno in Svizzera e credo anche questa sia la strada giusta per proseguire nei prossimi anni".



