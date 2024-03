"Nessuna trattativa con Amadeus": la precisazione arriva da fonti di Mediaset in merito ai rumors di queste ore sulla possibilità che Cologno Monzese corteggi il conduttore, il cui contratto con la Rai è in scadenza ad agosto.

Escluso anche un piano per portare Sanremo a Mediaset: "Nessuna ipotesi di un festival targato Mediaset né presente né futura", spiegano le stesse fonti.



