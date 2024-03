Migranti, questore Imperia 'flussi in calo al confine'

"Le presenze monitorate a oggi sul territorio di Ventimiglia sono 60. Si tratta soprattutto di migranti non regolari: identificati e controllati. Rispetto alla presenza massiccia, che registravamo nei mesi scorsi, soprattutto nel periodo estivo con punte di 500-600 stranieri, questo ci dà l'idea di come il fenomeno si sia ridotto". Lo ha dichiarato il questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore, oggi, a Ventimiglia, alla presentazione dell'operazione Strade Sicure con l'invio di ulteriori 15 uomini dell'Esercito che hanno preso servizio nella città di confine.

"Abbiamo un controllo molto rigido sulle presenze sul territorio - ha aggiunto il questore - e negli ultimi mesi non abbiamo registrato problematiche di ordine e sicurezza pubblica.

A oggi registriamo 24 riammissioni dalla Francia verso l'Italia,". Il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, nel ringraziare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi "per aver mantenuto le promesse fatte durante la visita dello scorso 2 ottobre", ha aggiunto che oggi "Ventimiglia è una città nelle condizioni di poter essere sicura in via permanente. Poi, è ovvio che nessuna città italiana forse si può definire sicura, ma abbiamo gli strumenti per garantire maggiori condizioni di sicurezza". Sull'apertura del nuovo pad nei locali del Ferrotel di piazza della Stazione ha precisato: "Rfi ha dato l'immobile, ora è un problema di costi, impegni di carattere economico, trattandosi di un finanziamento molto importante". Sulla stessa linea c'è anche il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro (Lega): "Alle parole sono seguiti i fatti, grazie all'impegno del ministro Piantedosi, del sottosegretario Molteni e del grande coordinamento realizzato in questi mesi con prefetto e questore di Imperia, che ha portato a migliorare presidi fissi e mobili delle forze dell'ordine, unitamente alla polizia locale, che la nostra amministrazione ha rivoluzionato con nuove assunzioni e il turno serale".



