Milano-Sanremo: Philipsen vincere così è sogno di ogni velocista

"E' incredibile. E' il sogno di ogni velocista vincere la Milano Sanremo così". Jasper Philipsen fatica a trattenere la gioia dopo aver conquistato la 115/edizione della Milano-Sanremo battendo in volata l'australiano Matthews.

"Sono contento e orgoglioso di aver vinto questo sprint. E' stato uno sprint brutale perché non c'erano tante energie nelle gambe. Matthews è stato fortissimo ma sono contentissimo di aver vinto così" A trascinare alla vittoria Philipsen anche il compagno di squadra Van der Poel, campione del mondo in carica. "È stato incredibile quello che ha fatto. Lo ringrazio veramente per quello che ha fatto andando a chiudere su tutti e ringrazio veramente tutti i miei compagni di squadra".



