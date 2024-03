Genova ricorda Vincenzo Spera con la musica di Bollani

Era il 14 marzo dello scorso anno quando investito sotto casa moriva Vincenzo Spera, fondatore di DuemilaGrandiEventi e presidente di Assomusica, promoter conosciutissimo in Italia e all'estero. Per ricordarlo nel primo anniversario della sua morte, i suoi ex collaboratori Paola Donati, Nicolò Sasso e Raffaella Repetto hanno organizzato per stasera al Carlo Felice un duplice evento: una mostra fotografica dal titolo 'Una vita da promoter' che ricorderà la pluridecennale carriera di Spera e un concerto di Bollani con il suo Danish Trio creato con Jesper Bodilsen (contrabbasso) e Morten Lund (batteria). Il recital sarà preceduto da un ricordo da parte del giornalista Renato Tortarolo.

Nato nel 1952 in provincia di Salerno, a Genova da quando aveva 22 anni, Vincenzo Spera è stato per cinquant'anni una figura centrale nella organizzazione di eventi musicali. Nel 2016, in collaborazione con il giornalista Renato Tortarolo, Spera aveva pubblicato una sua autobiografia ("A un metro dal palco") e in appendice aveva pubblicato una cronologia dei concerti da lui organizzati. Un elenco interminabile. "Sono tanti, naturalmente - aveva raccontato in una intervista - Mi viene subito in mente il recital di Ella Fitzgerald ai parchi di Nervi nel 1987. Oppure lo spettacolo inaugurale delle Colombiane del '92 e il concerto di Miles Davis a Nervi. La maggior quantità di adrenalina è comunque legata ai concerti nello stadio di Vasco Rossi: lì una volta dovetti essere soccorso per una crisi da ipertensione". Accanto a Vasco, i nomi di Bruce Springsteen, Francesco Guccini, Pino Daniele, Gianna Nannini, Frank Zappa, Joe Cocker, i New Trolls, Paoli e Vanoni, Baglioni, Renato Zero, Franco Battiato. Organizzatore infaticabile, Spera partecipava attivamente al dibattito culturale cittadino, si batteva per conquistare nuovi spazi, il suo desiderio era poter contare in città su un teatro attrezzato per eventuali registrazioni live.



