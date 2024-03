Genoa: Gilardino pensa a sorprese tattiche contro la Juventus

Squalificato Sabelli, infortunato Martin per Gilardino domani a Torino contro la Juventus sono previste novità sugli esterni nel classico 3-5-2 utilizzato fino ad ora. Ma le sorprese, anche tattiche, sono dietro l'angolo.

"La nostra strategia è la variabilità. Questa squadra deve sapersi trasformare sia dall'inizio sia a gara in corso. Gli interpreti devono essere in grado di trasformarsi tatticamente sia a 4 che a 5", h detto il tecnico del Genoa. E se le scelte sono ridotte sugli esterni in attacco invece c'è abbondanza con Vitinha che punta ad una maglia da titolare dopo le ultime buone prestazioni da subentrato. A colpire i tifosi nell'ultima sfida il duello dal dischetto tra Retegui e Gudmundsson per scegliere il battitore. "Credo sia positivo che entrambi vogliano segnare ma ci sono gerarchie. Ho parlato con Mateo che ha voglia di fare gol sempre ed è da un po' che non segna. E' un comportamento normale per un attaccante, ma i rigori li batte Gudmundsson e non c'è nessun problema. Bisogna pensare al bene della squadra".



