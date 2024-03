Calcio, l'Entella compie 110 anni e prepara la festa al Comunale

Il 14 marzo l'Entella festeggerà 110 anni e lo farà con una serie di iniziative che coinvolgeranno Chiavari e tutto il territorio. Si parte con il nuovo sito internet ufficiale della società: sui canali social saranno pubblicati numerosi messaggi di auguri provenienti da professionisti del mondo del calcio. Venerdì, in occasione del match casalingo con la Lucchese, la squadra scenderà in campo con una maglia celebrativa, dedicata a Sannazzari, tessera numero uno della storia del club. Una maglia ispirata alle origini, con un richiamo a quell'Argentina alla quale l'Entella è legata da un rapporto speciale, e sarà in vendita in tiratura limitata a partire dalla settimana prossima.

Sempre per venerdì sera al Comunale, oltre al settore giovanile biancoceleste, sono state invitate le associazioni e le società sportive chiavaresi. Ospiti dell'evento il presidente della Lega Pro Matteo Marani e i due calciatori che hanno segnato i gol promozione per la serie B, Lorenzo Staiti e il bomber Matteo Mancosu. Nell'intervallo il pubblico del Comunale potrà assistere a un'esibizione della Pro Chiavari, la società sportiva più antica di Chiavari.

Oltre all'evento gara saranno diverse le novità che il Club porterà avanti in questi giorni. Presentato il logo dei 110 anni, che verrà mantenuto per tutto il 2024, mercoledì sarà svelata la maglia celebrativa, mentre nella serata tra il 13 e il 14 marzo l'ex tribunale in Piazza Mazzini e il palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari saranno illuminati di biancoceleste.



