Bic Liguria di Filse è primo incubatore pubblico certificato

Riconoscimento per il Bic, l'incubatore d'impresa di Filse, che è il primo incubatore pubblico certificato in Italia. "Direi che è il riconoscimento di un grande lavoro. Il fatto che ci sia un incubatore pubblico tra i 3 incubatori certificati della Regione Liguria da l'idea che ci sia stato un grande lavoro che abbiamo visto fisicamente in Valpolcevera con l'hangar che lo ospita, ma anche nel lavoro quotidiano di Filse" ha sottolineato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

"Il fatto ovviamente di avere un incubatore certificato dà a tutte le start up e alle imprese che hanno bisogno di accelerazione e di un partner strategico un luogo e una professionalità con cui dialogare in un mondo sempre molto faticoso sia in Italia che in Liguria, nonostante i numeri oggi ci dicono sia in netta ripresa. Quindi direi che è un riconoscimento al lavoro fatto dalla nostra finanziaria regionale, che giusto pochi giorni fa ha anche pubblicato il suo nuovo sito per i bandi legati al sociale e alle famiglie".

"Un bellissimo regalo per il 35° compleanno del Bic - ha aggiunto il presidente di Filse Lorenzo Cuocolo -. Siamo stati il primo incubatore in Italia e ora il primo incubatore pubblico certificato in Liguria e fra i 63 a livello nazionale che hanno il bollino di qualità rilasciato dalla Camera di commercio".

Il Bic, la cui sede è in Valpolcevera poco distante dal nuovo Ponte San Giorgio vede insediate 33 aziende e nel 2023 "su 239 Start Up innovative liguri ben 47 hanno usufruito del supporto di Filse e 9 di queste sono proprio incubate al Bic Genova" ha spiegato Nives Riggio, vice direttore generale Filse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA