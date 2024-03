Torna a Genova il gala 'Pas de deux' con Jacopo Bellussi

Una serata di grande danza e di straordinaria bellezza con il Gala Pas de Deux, uno dei più rinomati a livello internazionale nell'ambito del balletto classico. L'appuntamento è per giovedì 14 marzo alle 20.30 al Teatro Carlo Felice, ancora una volta cornice di questo evento che, organizzato da un gruppo di solisti dell'Hamburg Ballet coordinati dal primo ballerino Jacopo Bellussi, ha esordito nel 2019 come serata di beneficenza per il crollo del Ponte Morandi e oggi, sempre con la direzione artistica di Bellussi, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dai genovesi appassionati del settore. Questa terza edizione di Gala Pas de Deux è patrocinata da Comune e Regione e supportata da Fondazione Friends of Genoa. "Con il gala Pas de deux - ha detto consigliere comunale delegato Barbara Grosso - torna la grande danza sul palco del Teatro Carlo Felice".

Il Gala Pas de Deux "porterà a Genova e in Liguria il meglio della danza internazionale, con artisti di tutto il mondo pronti a esibirsi nella meravigliosa cornice del Carlo Felice - dichiara Jessica Nicolini, coordinatrice delle politiche culturali di Regione Liguria - Questo bellissimo evento, voluto per la sua città da un artista di rilievo internazionale come Jacopo Bellussi, permetterà al pubblico genovese e ligure di fare un vero e proprio 'tuffo' nel mondo della danza. Un appuntamento speciale per la città e la regione, ma anche un'occasione unica per far scoprire il nostro territorio agli appassionati di danza di tutto il mondo: l'arte e la cultura, insomma, si dimostrano ancora una volta un asso nella manica per far conoscere le nostre eccellenze. Un ringraziamento, ovviamente, anche alla Fondazione Friends of Genoa che si è impegnata nel sostenere questo evento".

Primi ballerini ed etoiles provenienti da ogni parte del mondo danzeranno su musiche da Mahler a Chopin, da Prokofiev a Strauss, e intratterranno il pubblico genovese con duetti di coreografi del calibro di Preljocaj, Mc Gregor, Ashton, Maillot e Neumeier.



