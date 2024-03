Piaggio Aero, Urso "spetta a Leonardo decidere se interessata"

"Per quanto riguarda Leonardo che è sicuramente un'azienda leader in Italia e una delle grandi aziende globali essendo una società quotata in borsa ovviamente spetta a lei decidere e manifestare il suo interesse". Lo ha detto il ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso al termine dell'incontro con lavoratori e sindacati di Piaggio AeroSpace a Genova rispondendo a chi gli chiedeva di un eventuale coinvolgimento di Leonardo nell'azionariato dell'azienda.



