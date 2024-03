Teatro: debutta 'In...segnami il silenzio' al Modena di Genova

Nell'ambito del ciclo 'Sabato a Teatro', debutta sabato 9 alle 19,30 al Teatro Modena "In…segnami il silenzio" di Elena Dragonetti, una produzione del teatro Nazionale di Genova con le coreografie della stessa Dragonetti e di Serena Loprevite e l'interpretazione di due danzatori quali Silvia Bennett e Amedeo Podda."In…segnami il silenzio", utilizzando il linguaggio del teatro danza, mette l'accento sulla ricchezza della diversità e avvicina grandi e piccini alla misteriosa lingua dei segni, che nel mondo è utilizzata da oltre 70 milioni di persone. I due danzatori in scena, simili a buffi personaggi usciti da un film muto, esplorano il silenzio che diventa uno spazio magico: attraverso il ritmo quel silenzio si trasforma in dialogo, in relazione, in condivisione, grazie a gesti e a movimenti che disegnano nell'aria tante storie, visioni e mondi. Delicato e poetico lo spettacolo vuole essere un invito al pubblico di varie generazioni a rispettare l'unicità di ogni individuo e la fragilità di mondi e linguaggi sconosciuti. Lo spettacolo è anticipato alle ore 18 da "Libri per danzare", laboratorio ludico-espressivo rivolto a genitori e figli, in collaborazione con "Andersen", rivista italiana di letteratura per l'infanzia.

La prenotazione è obbligatoria su giochiamo@teatronazionalegenova.it.



