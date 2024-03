Portofino days, la Liguria diventa capitale del cinema

Si avvicina la prima edizione dei Portofino Days, International Fiction Festival. Incontri, masterclass di professionisti del settore, casting day, proiezioni, una grande anteprima internazionale, premiazioni, grandi nomi del cinema italiano e non solo, training che chiamano a raccolta tutte le Film Commission italiane. La Liguria si prepara così per tre giorni a diventare la capitale del grande cinema: un momento di riflessione sullo stato dell'arte del mondo audiovisivo e sulle sue traiettorie, da cui trarre nuovi spunti per l'industria del comparto e il suo futuro.

Il programma definitivo delle attività dei Portofino Days - che si snoderanno in eventi e attività organizzate tra la piazzetta più famosa del mondo, Rapallo, Santa Margherita e Genova - sarà presentato il 18 marzo. È stato reso noto invece il programma degli incontri dedicati agli appassionati e addetti ai lavori che si svolgeranno a Villa Durazzo, a Santa Margherita, tra venerdì 22 e domenica 24 marzo.

"L'offerta culturale della Liguria è capace di spaziare in ambiti diversi e, di conseguenza, di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone - spiega il presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti - Negli ultimi anni la nostra regione ha visto crescere in modo esponenziale le produzioni cinematografiche, di spot e serie tv realizzate sul suo territorio e un evento come questo da un lato celebra questo risultato, dall'altro potrà rendere la Liguria ancora più protagonista del settore, anche grazie al fascino indiscutibile della location scelta. Con l'inizio della primavera - conclude - inizia una nuova, entusiasmante stagione di eventi e appuntamenti culturali, capaci di mettere la Liguria sempre più al centro della scena nazionale e internazionale".

Per quanto riguarda gli incontri si parte venerdì 22 marzo, giornata delle sceneggiature curata da Marco Ponti. Sabato 23 marzo sarà la giornata delle colonne sonore curata da Roberto Pischiutta "Pivio", compositore e autore di colonne sonore.

Domenica 24 marzo, si chiude con la giornata dei mestieri del cinema curata da Enzo De Camillis.



