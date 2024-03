Bucci, "tunnel subportuale e sopraelevata sono opere distinte"

"Il tunnel non ha nulla a che vedere con la sopraelevata. Sono due cose diverse. Il tunnel verrà fatto e poi quando sarà fatto il tunnel, la città deciderà se vorrà tenere o non la sopraelevata. Ma non confondiamo le due cose perché è un gioco al massacro che a me non piace, non deve essere fatto. Il tunnel è il tunnel e la sopraelevata e la sopraelevata. I due progetti sono distinti e anche l'uscita di Via Madre di Dio Sarà fatto in maniera tale che non ci sarà nessun contatto con la sopraelevata". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci durante la cerimonia di inizio lavori per il tunnel subportuale.

"Ovviamente sarà gratuito - ha detto Bucci -. Lo abbiamo detto sin dal primo giorno. Il tunnel di Genova sarà assolutamente gratuito. Potete immaginare se lo mettiamo a pagamento".



