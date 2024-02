Calcio: Genoa; abbondanza per Gilardino contro l'Inter

Doppia seduta in casa del Genoa in vista del posticipo di lunedì prossimo al Meazza contro la capolista Inter. I rossoblù, che hanno ripreso gli allenamenti ieri dopo due giorni di riposo, arrivano alla sfida con i nerazzurri in ottime condizioni di salute. Gilardino dovrà fare a meno del solo Matturro, convalescente dopo una operazione, e di Ankeye, arrivato nel mercato di gennaio da due mesi di stop e in fase di riatletizzazione. Verso il recupero invece il difensore mancino Vasquez che contro i friulani era uscito ad inizio ripresa per un affaticamento al quadricipite.

Oggi intanto il club ha ufficializzato il prolungamento del contratto del centrocampista danese Morten Frendrup sino al 30 giugno 2028. Frendrup, punto fermo della mediana di Gilardino, ha giocato sino ad ora 77 gare segnando 3 gol e fornendo ai compagni 5 assist.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA