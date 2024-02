Spezia stoico, strappa un punto pesante a Modena in dieci

Pareggio che sa di vittoria per lo Spezia sul campo del Modena. I bianchi riescono a portare a casa un punto inchiodando gli emiliani sullo 0-0 anche giocando in inferiorità numerica per oltre un'ora a causa dell'espulsione di Gelashvili al 35'. In undici contro undici i liguri, senza Verde lasciato a riposo da D'Angelo, vanno vicini al vantaggio cogliendo due traverse con Salvatore Esposito e Nagy nella stessa azione (23'). Poi inizia il pomeriggio perfetto del portiere Jeroen Zoet, ex Psv Eindhoven e nazionale olandese che ha scelto l'Italia e la Spezia per la seconda parte della sua carriera. Decisive le sue parate su Gliozzi (31'), Santoro (59'), Oukhadda (79') e Abiuso (85') che trovano le occasioni migliori. Lo Spezia tuttavia si difende con ordine e alla fine può festeggiare il pareggio come una vittoria sotto il settore ospiti dove esultano anche i 756 tifosi arrivati al Braglia.

Mercoledì sera al Picco sfida salvezza contro la Feralpisalò da vincere a tutti i costi per entrambe.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA