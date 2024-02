Filca Cisl, 'prima pensiamo alla sicurezza, poi a costruire'

"Soprattutto dopo i fatti di Firenze dobbiamo invertire il trend. Dobbiamo prima pensare alla sicurezza e poi costruire e non continuare a costruire e pensare successivamente alla sicurezza, o abusare degli strumenti politici per deroghe, condoni e adeguamenti".

Lo ha detto il segretario nazionale della Filca-Cisl Enzo Pelle oggi a Genova al convegno promosso dalla Cisl sul dissesto idrogeologico. Pelle pensa a soluzioni innovative per abitazioni e infrastrutture adeguate in un'Italia sempre più alle prese con i cambiamenti climatici.



