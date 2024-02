Calcio:Spezia, D'Angelo ci crede "serve gran finale di stagione"

Quattro risultati utili consecutivi, 8 punti in quattro partite che hanno risollevato lo Spezia dalla penultima posizione in classifica alla zona play out. Il tecnico Luca D'Angelo chiede ai suoi di non fermarsi ora e spera di portare via punti anche dal Braglia di Modena, dove la squadra di Paolo Bianco (squalificato) cerca di rimanere attaccata al treno degli spareggi promozione. "Non sarà semplice perché troveremo un avversario importante, ma abbiamo il desiderio di continuare su questi risultati che stiamo ottenendo e cercheremo di vincere anche domani". Niente calcoli in vista della sfida del mercoledì successivo alla Feralpisalò, il primo dei tanti scontri diretti che gli aquilotti potranno affrontare in casa in questo girone di ritorno. "Cerchiamo di affrontare ogni partita singolarmente. È vero che dopo tre-quattro giorni giocheremo ancora, ma le mie scelte non saranno condizionate da questo".

Ai box rimangono ancora Reca e Kouda, che saranno pronti rispettivamente a inizio marco e inizio aprile. "Hristov si è finalmente allenato con la squadra, Jureskin veniva da un periodo abbastanza lungo in cui non ha giocato e ora sta riprendendo condizione - spiega il tecnico -. Elia è pronto per giocare dall'inizio. Tutti devono farsi trovare pronti, serve un super finale di stagione da parte nostra. Sono molto felice di avere una scelta ampia in tutti i reparti. Abbiamo sempre a disposizione cinque cambi e dovremo sfruttarli al meglio. È un vantaggio avere giocatori con caratteristiche diverse che possono adattarsi ad inizio partita o quando la gara si modifica". Già venduti 400 biglietti nel settore ospiti.



