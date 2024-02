Vertice su Fondi Ue-Regione a Comuni area interna Imperiese

Sono diciannove i sindaci dei Comuni ricompresi nella nuova area dell'imperiese, approvata dal Comitato tecnico aree interne (Ctai) e inserita nella Strategia nazionale delle Aree interne (Snai), che nel pomeriggio si sono riuniti nella sala di vetro del Castello dei Doria a Dolceacqua per un confronto con Regione Liguria e Anci, alla presenza della Camera di Commercio delle Riviere e delle associazioni di categoria, in un incontro propedeutico alla definizione della strategia d'area che orienterà le linee di intervento con i fondi comunitari e nazionali. Sono intervenuti gli assessori regionali Alessio Piana (Sviluppo economico e referente della strategia regionale aree interne), Alessandro Piana (vicepresidente con delega ad agricoltura, sviluppo entroterra, associazionismo comunale e marketing territoriale) e Marco Scajola (paesaggio e formazione). Presente il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai. "La strategia è stata definita grazie agli incontri svolti sul territorio e ci consentirà di sottoscrivere con il Comune capofila un protocollo finalizzato ad accedere alle risorse per le aree interne - ha detto Alessio Piana -. Parliamo di quattro milioni previsti dalla strategia nazionale, più quelli che saranno messi a disposizione dalla Regione. Riguardo lo sviluppo economico partiamo con dieci milioni su fondi Fesr che saranno già declinati nel prossimo mese con un bando per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici". Secondo Alessandro Piana "sono finanziamenti che riguardano i servizi essenziali, intanto per andare in controtendenza a quello che è il dato dello spopolamento e poi per riuscire a incrementarli con investimenti ai Comuni, alle imprese e al settore di artigianato, industria e agricoltura, creando dei presidi che portino i giovani a investire". .

Per Marco Scajola “è l’ennesima prova di atti concreti per l’entroterra. Partiamo con un milione di euro, un primo segnale per vedere quanti progetti arriveranno, ma non abbiamo un limite di budget. I soldi ci sono e quello che conta è spenderli presto e bene”. Vinai ha sottolineato il lungo lavoro che c’è stato dietro a questo progetto: “Gli impegni sono nei settori della sanità, dell’istituzione e della mobilità e trasporti. Poi, c’è tutta l’area dello sviluppo a cui si dedica principalmente la Regione”.

