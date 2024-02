A Genova apre il Museo della stampa, piccolo tesoro di rarità

"Abbiamo portato Guthemberg nel cuore di una biblioteca in un momento importante per Genova, la Capitale del Libro che festeggia i 200 anni della Biblioteca Berio". Francesco Pirella, editore e collezionista, spiega così il significato della donazione alla città del suo Museo della Stampa, una collezione formato da migliaia di caratteri tipografici, presse, mobili, torchi antichi e rari, strumenti per la rilegatura, che ha trovato spazio all'interno della Biblioteca Berio.

"Io sono un editore e la mia passione è iniziata proprio così - spiega Pirella - con il rapporto con le stamperie e con le cartiere". All'interno della mostra si trovano pezzi veramente unici dal torchio costruito negli anni 30 in Ansaldo utilizzando il legno del transatlantico Rex, al computer usato dalla Nasa per la navigazione spaziale alla Olivetti 44 di Edoardo Sanguineti.

"L'Archivio Museo della Stampa- spiega il sindaco di Genova Marco Bucci- apre alla città ed è pronto a diventare un luogo di grande interesse turistico e di formazione soprattutto per i giovani. Un interessante percorso che permette di scoprire la storia della stampa e la sua evoluzione nel corso degli anni".

Le visite all'Archivio Museo della Stampa saranno possibili su appuntamento tramite visite guidate rivolte all'utenza libera, a gruppi organizzati e scolaresche. Le date di visita saranno comunicate mensilmente tramite i canali social e sulla newsletter della Berio, e le prenotazioni verranno gestite tramite Eventbrite.



