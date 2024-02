Clia convoca a Genova il gotha delle crociere

Ministri italiani e stranieri, i ceo di tutte le principali compagnie, rappresentanti delle istituzioni internazionali, stakeholder del comparto, della cantieristica e centinaia di fornitori saranno per la prima volta riuniti tutti insieme, a Genova dall'11 al 14 marzo, per la prima European cruise week, la settimana europea della crociera organizzata da Clia, associazione internazionale del settore crocieristico, in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità Portuale e Camera di Commercio.

Tra i partecipanti le istituzioni regionali e comunali, i ministri per il turismo Daniela Santanchè, per la Protezione civile e politiche del mare Nello Musumeci i viceministri Maurizio Leo e Edoardo Rixi oltre a ministri e personaggi di spicco greci, ciprioti, spagnoli e norvegesi e il vicepresidente della Commissione Tran del Parlamento europeo István Ujhelyi.

"L'Innovation expo' è la prima vera e propria grande fiera dedicata all'intera catena delle forniture del comparto, che rappresenta una delle filiere più ampie, importanti e diversificate d'Europa - si legge nella nota di Clia -. Per tale evento più di cento espositori presenteranno soluzioni, prodotti, innovazioni e tecnologie provenienti da tutta Europa.

Un programma ricco di esposizioni e conferenze a tema innovazione e sostenibilità avrà luogo all'interno di un'area espositiva già sold out e con un elevato numero di registrazioni".



