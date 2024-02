Acciaierie d'Italia commissariata, arriva Quaranta

"Con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Acciaierie di Italia S.p.A. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria. E' nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Quaranta, professionista con lunga esperienza nel settore siderurgico".

Lo fa sapere il Mimit in una nota.

Toti e Bucci, torniamo subito al piano industriale ex Ilva

"E' strategico per imprimere impulso ad azienda"

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci rivolgono i propri "auguri di buon lavoro a Giancarlo Quaranta, nominato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy Commissario straordinario dell'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia, con l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Riteniamo che l'acciaio sia vitale per il Paese, non solo per la Liguria. L'auspicio - affermano Toti e Bucci - è che si possa al più presto tornare a ragionare del piano industriale, strategico anche per lo stabilimento di Genova e imprimere quell'impulso di cui l'azienda ha bisogno per guardare al futuro, garantire i posti di lavoro e tornare competitivo".



