Genova capitale del libro, voto online per il 'Libro dei Libri'

Una votazione online e aperta a tutti, per accendere la luce sugli autori e le opere più apprezzate legate al nostro territorio e presentate durante l'anno nelle biblioteche genovesi, a Palazzo Ducale, al Museo d'Arte Orientale Chiossone e al Centro cultura, formazione e attività forensi. 'Libro dei Libri' è il titolo di questa iniziativa, alla quale il Comune partecipa nell'ambito di Genova Capitale del Libro e che si articola in due percorsi: sezione Italia, che riguarda i libri presentati in città durante l'anno e sezione Genova, riferita ai volumi del territorio legati specificatamente a Capitale del Libro. Si può votare dal 19 febbraio al 12 marzo, per farlo occorre registrarsi sul portale mappaletteraria.it nel quale sono inserite le opere letterarie legate alle città italiane, e accedere alla sezione Genova.

Al termine delle votazioni una commissione eleggerà il vincitore di ciascun percorso: coloro che si saranno aggiudicati le sezioni Italia e Genova verranno premiati nel corso di una cerimonia che si terrà il 12 aprile alle 10 nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA