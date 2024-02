Turismo, Federterziario 'ristoranti esclusi da Patto per lavoro'

"Il settore della ristorazione è escluso dal 'Patto per il lavoro nel turismo' varato dalla Regione Liguria", che ha stanziato 5 milioni nel 2024 per incentivare le aziende ad assumere. Lo denuncia Federterziario Liguria, associazione datoriale operante nei settori del terziario, dei servizi e del commercio, che ha chiesto un incontro urgente con l'assessore al Turismo della Regione Liguria Augusto Sartori.

"L'esclusione della ristorazione dal patto ha determinato perplessità negli operatori del comparto che, pur considerandolo un'ottima iniziativa, ritengono importante avere l'opportunità di condividere alcune riflessioni sul settore della ristorazione oggi in sofferenza. - sottolinea il presidente di Federterziario Genova Massimo La Rosa - La crisi che da tempo conduce al difficile reperimento di personale sta causando non poche criticità agli esercenti: anche in ragione del trend positivo del 2023 e di previsione 2024, hanno necessità di chiarimenti e condotte certe. Solo un'azione congiunta di tutti gli interlocutori, pubblici e privati, nessuno escluso, può scongiurare un ulteriore divario tra domanda e offerta di lavoro, migliorare la qualità del servizio e contribuire a destagionalizzare l'attività del comparto, a tutto vantaggio delle condizioni di lavoro dei lavoratori".



