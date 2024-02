Genova capitale europea sport 2024 'guarda al futuro'

Genoa capitale europea dello sport 2024 "per crescere, svilupparsi e costruire il suo futuro". E' il messaggio lanciato in occasione della presentazione nazionale dell'appuntamento che presenta un ricco programma volto anche valorizzare il turismo nel capoluogo ligure: più di 100 eventi di 32 discipline sportive, sotto l'egida di 28 federazioni sportive. Il tutto per una previsione di impatto economico sul territorio, ad oggi correlabile ai soli pernottamenti stimati, che supera i 9 milioni di euro di indotto diretto a cui dovranno aggiungersi le altre voci di spesa effettuate da atleti, turisti e visitatori nonché le spese indirette.

Alla presentazione nella 'pancia' dell'Olimpico di Roma, insieme al sindaco Marco Bucci, c'erano i ministri per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e del Turismo Daniela Santanché, il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, i presidenti delle Istituzioni sportive Marco Mezzaroma, Giovanni Malagò e Luca Pancalli.

"Genova negli ultimi anni sta facendo quello che sembra straordinario - ha detto Abodi - Sta dando un continuato all'ingresso dello sport in Costituzione. Questo suo calendario di eventi lo dimostra, un'agenda sportiva che avrà margini di miglioramento, ma che ha già una sua stabilità e maturità. C'è una progettualità futura a prescindere da Pnrr. E questo vale anche per le scuole. La Liguria ad esempio è la prima regione in termini di presenza di palestre nelle scuole (60% di media contro il 40% dell'Italia, ndr). Di positivo vedo comunque che tutte le regioni si stanno muovendo".



Il calendario di attività e manifestazioni è in continua evoluzione e in aggiornamento sul sito www.genovasport2024.it e sui canali social identificati dall'hashtag #genovasport2024.

"Lo sport aiuta le persone a costruirsi il futuro, è stato così nella mia vita e sono contento di poter fare la stessa cosa per i cittadini di Genova e di tutta Italia - ha detto il sindaco Bucci - Questo 2024 sarà un anno ricco di eventi vincenti, opportunità di sviluppo e crescita sociale ed economica per Genova: oggi questa presentazione a Roma sancisce il successo di questo grande programma che abbiamo previsto, dimostrando il crescente respiro internazionale della nostra città".



Dallo sport al turismo, la ministra Santanchè ha fatto appello al sindaco Bucci sulla necessità di avere più alberghi: "Credo che tutto questo funzioni da acceleratore, ci servono gli acceleratori degli eventi per poter fare le infrastrutture - ha indicato Santanchè - Non solo gli impianti sportivi ma anche gli aeroporti, i treni e le strutture ricettive. E uso questo evento se mi consentire per fare un appello al sindaco. A Genova mancano gli alberghi, se non ci sono diventa un problema".

