Liguria al Salone del libro, Toti 'è terra anche di scrittori'

"Siamo felici che la Liguria sia la regione ospite al Salone del libro di Torino ed, essendo una terra di navigatori ma anche di scrittori, credo che abbia molto da dire in questo senso. Un appuntamento che va in continuità con Genova capitale del libro, con l'anniversario della morte di Calvino che abbiamo celebrato con le Scuderie del Quirinale e va soprattutto nell'ottica di arricchire la nostra offerta culturale di una Liguria che della cultura ha fatto un grande motore, con la nuova programmazione e la nuova direzione di Palazzo Ducale, con il Teatro Nazionale e il regista Davide Livermore, con il Carlo Felice". Lo ha detto il presidente della Reione, Giovanni, alla prima conferenza di presentazione del Salone del libro di Torino, che si terrà a maggio.

Al Salone del libro la Liguria "sarà rappresentata con un villaggio e da una bellissima piazza ligure che ospiterà dagli scrittori ai cantanti e una serie di iniziative per promuovere il nostro territorio. Una piazza con le sue case colorate e le sue panchine dove le persone potranno sedersi per scambiarsi opinioni e idee. Qui porteremo l'ampio ventaglio che la Liguria è in grado di produrre, dai grandi scrittori ai grandi autori, a cominciare da Fabrizio De Andre' che merita un posto tra i cantautori ma anche tra i poeti di questo Paese. Racconteremo la Liguria che va da Montale al pesto, alle acciughe di Monterosso. Racconteremo tutto questo sapendo che dobbiamo potenziare più possibile la macchina della cultura nel nostro Paese, una macchina di democrazia ma anche economica", ha concluso Toti.



