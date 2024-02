Il braccio destro di don Gallo, sparita la fiction Rai su di lui

"Perché Mameli sì e don Gallo no?".

Questa domanda è stata posta sui social da Domenico Chionetti, braccio destro del prete di strada Andrea Gallo, al sindaco Marco Bucci che in un post annunciava la messa in onda su Rai 1 della fiction dedicata a Goffredo Mameli. Lo si legge nell'edizione genovese di Repubblica.

La fiction sull'uomo che fu partigiano, prete, difensore dei diritti dei più deboli, sostenitore della legalizzazione delle droghe leggere e molto altro ancora, doveva essere realizzata da Titanus. A novembre del 2022 erano già stati definiti 27 giorni di lavorazione in 16 location diverse tra cui la Comunità di san Benedetto al porto (fondata da don Gallo), la casa di Bocca di rosa e i caruggi. Ed erano pronte anche 185 pose per complessive 82 persone, fra attori e comparse.

"Era un progetto cui tenevamo molto - ha detto Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission, la struttura che aveva seguito e aiutato la produzione romana -. E continua ad essere un progetto che speriamo di realizzare. Ma nel 2023 la casa di produzione ha cambiato cda, la fiction era in uno stato di avanzamento importante ma cambiando le teste probabilmente sono cambiati i programmi.

Massimo Veneziano, Ad della controllante Titanus spa, ha sottolineato che "Rai Fiction non ha annullato il progetto ma lo ha posticipato. Contiamo di poterlo fare quest'anno o al più tardi nel 2025. Nessun retroscena politico, visto che la storia di don Gallo è bellissima e trasversale. Anche a noi non fa piacere questo rinvio ma capisco che far quadrare conti e produzioni Rai Fiction non sia facile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA