Morselli, 'debito di Acciaierie poco meno di 700 milioni'

"Sulla stampa si parla di 3,1 miliardi di debiti. La composizione negoziata non è del gruppo, ma su una delle sue società, ovvero quella operativa. Questo debito di cui si parla è in massima parte intercompany, verso la società capogruppo, per circa un miliardo. Poi c'è un miliardo circa di debito che dovremmo pagare nel caso in cui dovessimo comprare gli impianti. Di fatto il debito vero di questa società è un po' meno di 700 milioni di cui scaduto solo la metà. Solo il 18% di questi 3 miliardi è debito scaduto".

Così l'a.d di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, in audizione presso la commissione Industria del Senato.



