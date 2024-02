Ferilli, 'non condurrei mai Sanremo, non è il mio mestiere'

"Condurlo no, mai, è una cosa enorme, non saprei cosa fare, a ognuno il suo mestiere, io sono un'attrice. Quest'anno un clima straordinario, il conduttore è preparatissimo, ti mette a tuo agio. Mi chiedo chi lo farà il prossimo anno, un pazzo. Amadeus lascia il tuo spazio, se sei in difficoltà interviene, come dovrebbe essere". Sabrina Ferilli, che ritorna su Rai1 dal 19 febbraio con la fiction in tre prime serate Gloria, con la regia di Fausto Brizzi, al fianco di Massimo Ghini, nel corso della presentazione a Viale Mazzini, rispondendo alle domande dei cronisti, esclude ogni possibilità a chi le chiede se farebbe mai la presentatrice del Festival.

Alla domanda se le piacerebbe debuttare alla regia, seguendo l'esepmio di Paola Cortellesi o Margherita Buy, Ferilli risponde: "No, non fa per me, non sarei all'altezza, non ne sarei capace" senza aggiungere altro.



