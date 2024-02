Serie A: Genoa-Atalanta 1-4

L'Atalanta vince la quarta partita di fila in campionato battendo 4-1 il Genoa a Marassi e rafforza il suo quarto posto. Un nuovo gol di De Ketelaere nel primo tempo ha rotto il ghiaccio ma la partita si è infiammata nella ripresa con il pareggio dell'ex Malinovskyi, seguito poco dopo dal nuovo vantaggio ospite realizzato su punizione da Koopmeiners.

L'Atalanta ha segnato anche il 3-1, con Scalvini, ma il Var dopo diversi minuti ha annullato la rete e nel lunghissimo recupero, in contropiede, sono arrivate le ultime due reti di Zappacosta e Touré, al suo esordio in nerazzurro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA