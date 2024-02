Samp, Pirlo: "Non ci aspettavamo dimissioni Lanna"

Dietro l'angolo c'è il Pisa ma è inevitabile che la chiacchierata della vigilia con il tecnico della Sampdoria Pirlo finisca anche sull'addio di Marco Lanna che ha lasciato la presidenza della Sampdoria: "Non ci aspettavamo le sue dimissioni ma per noi cambia poco o nulla perché al campo lo abbiamo visto poco. Con Manfredi ci parlo sempre e viene spesso a trovarci o salutarci, è molto vicino alla squadra", spiega il tecnico sottolineando l'importante presenza continua da parte dell'azionista di riferimento.

La palla passa poi al campo con la Samp che non ha ancora digerito il pareggio col Modena che ha recuperato due gol ai blucerchiati: "Dobbiamo ripartire da quel primo tempo - ha detto Pirlo -, sicuramente è stata una settimana non bellissima perché quando vieni da un pareggio c'è rammarico e delusione però siamo stati bravi comunque ad analizzarla e a cercare di eliminare quello che non avevamo fatto bene".

Mancherà Yepes squalificato, al suo posto toccherà a Ricci guidare le danze a centrocampo. In difesa rientra Ghilardi ma Piccini potrebbe essere confermato mentre sulla trequarti ancora out Benedetti e lo stesso Kasami potrebbe non farcela: "Mi aspetto sicuramente un avversario che vorrà fare la partita come sempre, giocano e tengono molto il possesso palla. E' una squadra che riesce a creare molto ma ha raccolto in campionato meno di quanto ha prodotto - ha concluso -: ha giocatori di qualità e dovremo stare attenti, bisogna avere l'approccio giusto a questa sfida".



