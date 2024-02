Sanremo, la Coppa Davis in mostra al Casinò

"Avere qui la Coppa Davis è una grandissima emozione. Abbiamo tutte le immagini legate a quella eroica impresa della nostra nazionale. È ovvio che a Sanremo siamo ancora più coinvolti, perché assieme a tutti questi grandissimi campioni ha partecipato anche il nostro Matteo Arnaldi ed è un omaggio a lui che vogliamo fare, nella sala principale del Casinò, che ci sembrava il posto più importante e significativo". Lo ha detto il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri stamani al Casinò a margine dell'apertura al pubblico della bacheca contenete la Coppa Davis vinta dalla Nazionale italiana di tennis lo scorso novembre a Malaga, per la seconda volta nella storia, quarantasette anni dopo Santiago del Cile.

Il trofeo resterà in esposizione fino al 10 febbraio prossimo.

L'evento è stato organizzato dal Comune di Sanremo con il Coni e la Federazione italiana tennis e padel. Alla cerimonia di inaugurazione era presente pure il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, ospite del Festival della Bellezza, in corso al Casinò. "E' fondamentale per il ministero della Salute propagandare corretti e nuovi stili di vita - ha detto - ed è evidente che lo sport corre parallelamente alla salute.

L'impegno nostro, del ministro Schillaci e del governo Meloni è di prevenire e poi curare, evitando il conclamarsi di patologie, per rendere sostenibile il nostro sanitario nazionale. Oggi parleremo, infatti, di dieta mediterranea corretti stili di vita e sport".



