Gaza: 20 bambini feriti in arrivo alla Spezia su nave Vulcano

La nave Vulcano della Marina Militare salpata mercoledì scorso dal porto di Al Arish in Egitto con a bordo 60 palestinesi, di cui 20 bambini feriti vittime della guerra nella Striscia di Gaza e 40 loro familiari, approderà lunedì mattina nel porto della Spezia. Lo comunica la Prefettura della Spezia in una nota.

L'ospedale Gaslini di Genova accoglierà quattro bambini con varie problematiche, il trasporto vedrà protagonista una task force interministeriale in collaborazione con la Croce Rossa Internazionale. L'istituto pediatrico "ringrazia i genovesi che stanno chiamando per offrire vestiti e giocattoli".

La Regione Liguria è in campo nella cabina di regia insieme alla Prefettura della Spezia e agli organi di Governo per l'accoglienza dei 60 palestinesi. Oltre al ricovero dei bambini, quattro al Gaslini mentre altri saranno trasferiti in altre Regioni, si è reso necessario un piano di coordinamento di accoglienza per i nuclei familiari. Regione ha pertanto coinvolto Comunità di Sant'Egidio, Caritas, Arci e la Federazione delle Chiese evangeliche, per garantire un aiuto concreto alle famiglie. La Protezione civile si occuperà del trasporto di 5 bambini dalla Liguria verso gli ospedali di Milano per le cure necessarie, altri all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

"I porti della Liguria sono sempre pronti a collaborare con il Governo. La crisi in Medioriente ci tocca da vicino, non solo da un punto di vista economico, ma anche e soprattutto umano - commentano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -. Ci siamo immediatamente mossi per garantire assistenza e coordinamento tra gli interlocutori coinvolti nelle operazioni di sbarco. La collaborazione con il Terzo Settore, ma anche con la nostra Protezione Civile e la nostra sanità è molto importante". "Anche la macchina sanitaria - aggiunge l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola - è pronta ad accogliere i piccoli pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza attraverso le grandi competenze dell'Istituto Gaslini all'interno di una cornice di Protezione civile già ampiamente rodata".



