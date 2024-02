Pirlo, "dobbiamo dare continuità

C'è solo una parola d'ordine in casa della Sampdoria dopo la vittoria in trasferta col Cittadella: "Dobbiamo dare continuità, bisogna fare risultati perché le squadre dietro continuano a fare punti e se una sbaglia una gara rischi di tornare nuovamente in fondo", spiega il tecnico Andrea Pirlo in vista della gara domani al Ferraris col Modena. E' calato il sipario, si sbircia ancora sul mercato degli svincolati con l'ex Okaka che potrebbe essere una soluzione per l'attacco mentre è ancora in stand by Verre che non sarà convocato per il Modena: "Sta ancora valutando qualche opzione, poi vedremo quello che succederà. Domani non c'è, per il futuro vedremo". Tra i nuovi arrivati sicuramente debutto dal primo minuto per il difensore Piccini, ex Valencia, che è stato prelevato dai tedeschi del Magdeburgo. Immediatamente con la maglia da titolare considerata anche l'assenza del difensore centrale Ghilardi fermato per un turno dal giudice sportivo: "Ha avuto la possibilità di allenarsi con noi. Si è inserito subito bene ed un giocatore di una certa esperienza che può darci una mano importante", continua Pirlo che parla poi dell'attaccante Esposito finalmente abile e arruolato dopo un infortunio muscolare ma il tecnico non si sbilancia ancora: "Sta sicuramente meglio e si è allenato con noi tutta la settimana.

Vedremo nelle prossime ore se farlo giocare subito dall'inizio oppure utilizzarlo nel corso della gara". Modulo consueto col 4-3-2-1 con De Luca che sarà il finalizzatore del gioco doriano.





