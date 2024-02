Sindaco Genova inaugura nuova palestra in via Porro 4

Una palestra, attrezzata per basket e pallavolo e spazi polifunzionali: dalla proiezione di film alla possibilità di organizzare occasioni di aggregazione, per le attività di quartiere. È questa la nuova vita della palazzina di via Porro 4, devastata con il crollo di ponte Morandi e rinata grazie a un protocollo quadro sottoscritto, nel 2020, da Comune di Genova, Rfi (Gruppo Fs Italiane) e Hitachi Rail per la realizzazione di interventi sociali, educativi e di promozione della comunità nei quartieri maggiormente colpiti dal crollo del ponte Morandi. "Oggi restituiamo al quartiere una palazzina completamente rinnovata - spiega il sindaco Marco Bucci - un segno di rinascita che vede le le comunità di Certosa e Sampierdarena iniziare a riappropriarsi di edifici che hanno rappresentato nel passato la vita di questi quartieri. Con le nuove palazzine e con il progetto di restyling, via Porro sarà un luogo sempre più animato e vissuto anche dai ragazzi". La palestra, di proprietà di Rfi che ha effettuato i lavori per un importo complessivo di 600 mila euro è stata concessa in comodato d'uso gratuito fino al 2031 al Comune di Genova, mentre l'allestimento delle attrezzature è stato finanziato da Hitachi Rail per 40 mila euro. "L'investimento rappresenta un ulteriore passo per il recupero del patrimonio, in piena collaborazione tra Rfi e il Comune di Genova - spiega Andrea Demicheli, direttore operativo infrastrutture territoriale Genova di Rfi - per iniziative di sostegno alla popolazione dei quartieri coinvolti dal tragico crollo del viadotto".

"Contribuire allo sviluppo dei territori in cui siamo presenti è per noi un impegno importante - ha aggiunto Andrea Razeto (Hitachi Rail) - e offrire a Genova, duramente colpita dal crollo del Ponte Morandi, uno spazio polifunzionale significa portare valore alla comunità di una città che è sede storica della nostra azienda". La palestra sarà utilizzata dalle scuole del quartiere mentre nel pomeriggio gli spazi potranno ospitare attività di avviamento allo sport per i bambini e ragazzi oltre che per attività in collaborazione con la Asl rivolte alle persone anziane.



