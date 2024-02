Covid: Gimbe, Liguria 7^ Regione italiana per vaccini a over 60

Il tasso di copertura vaccinale anti covid in Liguria durante l'ultima campagna di somministrazione per la popolazione tra 60 e 69 anni è stato del 6,2% sopra alla media italiana del 5,7%, tra i 70 e i 79 anni dell'11,8% sopra all'11% nazionale, tra gli over 80 del 14,9% sopra al 14,4% del Paese.

Lo rileva un'analisi della Fondazione Gimbe che definisce "un flop la campagna vaccinale in Italia per gli over 60". In Europa "risultati peggiori sono stati raggiunti solo dalla Grecia e dai Paesi dell'est". Il report analizza i dati disponibili dal primo settembre 2023 al 15 gennaio 2024. Nella fascia 60-69 anni la Liguria si posiziona al settimo posto nella classifica delle Regioni italiane, così come nella fascia 70-79 anni e per gli over 80.



