Arriva a Genova la mostra 'Raccontami come era il calcio'

Sarà Genova la seconda tappa della mostra "Raccontami come era il calcio", patrocinata da Figc, Anci, Anci Liguria, Comune di Genova, Aic e Aiac.

Presentazione e taglio del nastro si terranno giovedì 8 febbraio alle 12 al Galata Museo del Mare presso l'auditorium alla presenza di Alberto Oranges, presidente Ada, Mauro Grimaldi, curatore e amministratore delegato Federcalcio servizi e Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova.

La rassegna , la più grande e completa sulla storia degli Azzurri, esporrà cimeli come la prima camicia con cui l' Italia scese in campo contro la Francia nel 1910 e l'ultimissima maglietta indossata e autografata da Zaniolo nella partita contro l'Ucraina a Leverkusen e l'evoluzione dei palloni da football dal 1890 ad oggi. Avranno uno spazio speciale le casacche del Genoa grazie alla collaborazione con il museo "Maglie storiche Genoa" di Franco Abrile e della Sampdoria con le magliette del "Museo Samp Doria" , che presenterà alcuni cimeli della storia blucerchiata. Gli appassionati potranno vedere esposte anche le iconiche magliette, in lanetta, degli anni '80 dello storico marchio NR.

In occasione dell'inaugurazione inoltre si potranno ammirare la Coppa Duca degli Abruzzi, vinta dal Genoa nel primo campionato italiano nel 1898 riconosciuto dalla FIF , concessa dal Museo del Genoa e dalla Fondazione Genoa, e il calco originale della Coppa del mondo realizzato dallo scultore Silvio Gazzaniga nel 1973. La mostra sarà visitabile gratuitamente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA