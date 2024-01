Sfida inedita al Ferraris, si gioca derby Sestri Levante-Entella

Da domani e fino a sabato saranno in vendita i biglietti per assistere al 90/o derby del Tigullio tra il Sestri Levante e la Virtus Entella, valido per il campionato di serie D, che in via eccezionale si disputerà domenica alle ore 16,15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Lo stadio Sivori di Sestri Levante è infatti ancora sottoposto a interventi di adeguamento.

Le biglietterie del campo genovese resteranno chiuse e i biglietti si potranno acquistare su internet o in alcuni bar ricevitorie delle due cittadine. Il Sestri, che gioca in "casa", ha indicato ai tifosi rossoblù di occupare la curva nord con biglietti al costo di 15 euro (12 ridotto) e la tribuna nord (costo 30 euro e 27 ridotto) mentre agli ospiti chiavaresi la curva sud (prezzo unico 15 euro). Attesi allo stadio tra gli altri il presidente dell'Entella Antonio Gozzi e il presidente del Sestri Stefano Risaliti.



