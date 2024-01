A Varazze il cimento invernale più antico della Liguria

Duecento 'temerari' hanno partecipato al primo cimento invernale del 2024 a Varazze (Savona), il più antico tuffo propiziatorio in mare della Liguria per salutare il nuovo anno giunto alla 72ma edizione.

Oltre ottanta persone hanno partecipato al cimento di Ventimiglia sulla spiaggia delle Calandre organizzato ancora una volta dal presidente della Fondazione Chiappori Nico Martinetto, che si è aggiudicato per il decimo anno il 'Tricheco d'oro', il riconoscimento per essere stato più a lungo in acqua. Il più anziano tra i partecipanti è stato l'80enne Francesco, mentre i più giovani sono stati Sofia ed Enea, rispettivamente di 9 e 11 anni. Ad Andora (Savona) il più giovane partecipante al cimento invernale è stato Edoardo di appena 3 anni. Un altro cimento invernale ha visto protagoniste altre decine di 'temerari' sulla spiaggia di Bordighera (Imperia) davanti ai bagni San Marco, sebbene in tutti i casi in una giornata non particolarmente fredda.



