Regali Natale in ospedale con l'autopompa dei Vigili del Fuoco

Due 'appuntamenti importanti' per i Vigili del Fuoco nei giorni di Natale insieme alla Polizia di Stato, Spiderman, Volontari e rappresentanti del Comune di S.

Olcese. Si sono recati all'Ospedale pediatrico "Giannina Gaslini" per la consegna di regali ai giovani amici ricoverati ma anche ai loro genitori. Oggi alcuni Vigili del Fuoco del distaccamento di Chiavari si sono recati al reparto pediatrico dell' Ospedale di Lavagna per salutare, anche qui, i giovani ricoverati e portare alcuni doni. Babbi Natale strani, che, invece che con la slitta, sono arrivati con l'autopompa.



