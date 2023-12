Consulta Ligure compie 50 anni, e va a teatro 'Senza Mugugni'

La Consulta Ligure compie 50 anni e festeggia il traguardo con lo spettacolo 'Senza Mugugni' al Teatro Duse il 22 dicembre alle 20,30. Un grande evento di cultura, musica e intrattenimento con il patrocinio del Comune di Genova.

"Siamo molto felici di presentare qui a Palazzo Tursi la rappresentazione "Senza Mugugni" in occasione dei 50 anni dalla fondazione della Consulta Ligure, che comprende le più importanti associazioni culturali della Liguria - ha detto l'assessore alle Tradizioni del Comune di Genova Paola Bordilli- Sosteniamo questo spettacolo teatrale, fatto di musica, cabaret e musica che racconta la nostra storia, le tradizioni e le bellezze del nostro territorio. Un regalo per tutti i cittadini che amano le tradizioni popolari, le arti, la cultura e soprattutto Genova e la Liguria. Abbiamo in questi ultimi tempi stretto sempre più forti sinergie per le iniziative della Consulta Ligure a cui ci unisce l'obiettivo comune della promozione del territorio, l'attenzione alle più variegate forme espressive della nostra cultura locale, come le tradizioni religiose, quelle popolari e la lingua» La Consulta Ligure delle Associazioni per la cultura, le arti, le tradizioni e la difesa dell'ambiente nasce nel 1973 dall'incontro fra due importanti Associazioni Culturali "A Compagna" di Genova e "A Campanassa" di Savona, con l'intento di creare le basi per una fratellanza senza recriminazioni e vecchi rancori fra tutti i Liguri. Oggi le associazioni che ne fanno parte sono oltre sessanta, coinvolgono le quattro province della Regione, oltre a località sarde di lingua genovese, e contano circa 50 mila aderenti. La Consulta, sotto la guida dell'attuale presidente Giorgio Oddone ha fra i suoi più importanti e ambiziosi progetti quello di promuovere la lingua ligure nelle sue varie parlate.



