Start4up, via a collaborazione tra imprese e startup innovazione

"L'idea è molto semplice: trovare un punto di incontro tra le richieste di nuove soluzioni da parte delle imprese tradizionali e la forza dell'innovazione portata avanti dalle startup liguri e non solo, per creare nuove opportunità di business e far nascere collaborazioni concrete".

È questo l'obiettivo di Start4Up, l'evento di open innovation promosso da associazione StartUp di Confcommercio Genova, Giovani Confcommercio Genova e Associazione GenovaSmart City col supporto di Camera di Commercio, Talent Garden Genova e Banco Bpm, che ha iniziato il suo percorso con un incontro a Palazzo della Borsa di Genova. "Con Start4Up abbiamo voluto creare un ponte tra aziende consolidate del territorio - ha sottolineato Daniele Pallavicini presidente del Gruppo Giovani Confcommercio Genova - e startup che si occupano di innovazione sia dal punto di vista tecnologico che di processo. Da oggi partirà un contest nel quale le startup cercheranno di trovare la miglior soluzione".

A oggi sono già sei le aziende coinvolte, appartenenti ai settori dei servizi alla persona, automotive, logistica, sanità e botteghe storiche che, grazie alla loro spinta verso il rinnovamento, collaboreranno con 20 startup. "L'idea nasce per andare a consolidare l'economia del nostro territorio - sottolinea Fosca Basso presidente associazione Startup Confcommercio Genova - attraverso un format di open Innovation, che è una novità per il territorio genovese". Le candidature delle startup ai diversi business need apriranno il 1 dicembre, mentre la raccolta delle necessità delle imprese proseguirà fino a fine anno. Seguirà la valutazione delle soluzioni proposte, in programma nei primi mesi del 2024, con la premiazione dei vincitori prevista tra aprile e maggio. I vincitori si aggiudicheranno una collaborazione con l'azienda di cui avranno risolto il need.



