Lo Spezia esonera Alvini, al suo posto D'Angelo

Massimiliano Alvini non è più l'allenatore dello Spezia. Al suo posto il club ha scelto Luca D'Angelo, che è arrivato ieri sera in città e in giornata condurrà il suo primo allenamento al centro sportivo di Follo.

Il club ha comunicato ufficialmente in questi minuti di aver sollevato il tecnico dall'incarico e di volere puntare sull'ex tecnico del Pisa che era stato esonerato dai toscani lo scorso giugno. "Il club desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali" recita una nota del sito ufficiale.

Alvini paga lo scarso rendimento nel campionato di Serie B: terzultimo posto con 10 punti in 13 partite e dieci reti segnate. Con Alvini esonerati anche i collaboratori Montagnolo, Bonacci, Ceccomori e Artico che erano arrivati con il tecnico toscano. Salutano il club anche il preparatore dei portieri Fabrizio Lorieri, il suo vice Battara e il preparatore atletico Simone Lorieri.



