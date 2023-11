Sequestrati 10 kg di cocaina in un'auto a Ventimiglia, 2 arresti

Una partita di dieci chilogrammi di cocaina nascosta nel doppio fondo di un'autovettura è stata sequestrata dalla Polizia alla barriera autostradale di Ventimiglia. L'operazione si è conclusa con l'arresto di due albanesi poco più che ventenni accusati di detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

La droga viaggiava su un suv di grossa cilindrata, sottoposto a ispezione nell'ambito di un controllo. Dai primi accertamenti sul veicolo non è emerso nulla di rilevante ma l'agitazione degli occupanti ha insospettito la Polizia, che ha così allertato l'unità cinofila della Guardia di finanza e il cane antidroga 'Cally' ha fiutato la cocaina.

Dentro uno sportello in metallo ricoperto da moquette, munito di pistoncino idraulico per l'apertura, che dava l'accesso a un vano creato nel sottoscocca, erano stati occultati nove pacchi di 'polvere bianca'.



