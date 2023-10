Emergenza dopo omicidio a Ventimiglia, scatta piano sicurezza

Incremento delle forze di polizia nelle zone più "calde" di Ventimiglia come ordine pubblico e flussi migratori, ma anche un'accelerazione sui tempi per aprire il "centro di sollievo" nella vecchia struttura del Ferrotel, in piazza della stazione della città di confine, che chiuderà alle 19,30, per accogliere migranti che vogliano farsi identificare e regolarizzarsi in Italia. Sono queste le principali decisioni assunte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica di Imperia, riunito con urgenza dopo l'omicidio avvenuto sabato sera proprio a Ventimiglia "Una prima misura nuova decisa oggi - ha affermato il sindaco della città di confine, Flavio Di Muro - è un ulteriore incremento delle forze di polizia, proprio in stazione e nelle zone più pericolose della città. Poi ci sarà un controllo nei locali che devono rispettare le leggi e l'ordinanza del sindaco (che vieta la vendita di alcolici dopo le 22, ndr) , visto che il problema dell'alcolismo molesto è dilagante".

Secondo Di Muro, i due stranieri coinvolti nella rissa che ha portato all'omicidio del ragazzo nigeriano erano ubriachi: "Bisogna controllare le attività di alcuni esercenti, davanti alle quali ci sono agglomerati di persone, che sfociano poi in risse o atti delinquenziali - ha detto -. Poi, avevo chiesto una accelerazione sul centro di sollievo per soggetti regolari. Il Ferrotel è già stato oggetto di un sopralluogo tra prefetto e Rfi. Lunedì sarò qui a Imperia con l'ad di Rfi per verificare l'esito del sopralluogo. Secondo quanto dichiarato dal prefetto i posti a disposizione sarebbero quasi cento. Parliamo di una struttura Pad gestita dalle organizzazioni di volontariato con controllo interno ed esterno delle forze dell'ordine, una struttura chiusa. Alle 19.30 si chiudono i cancelli, permettendo ai migranti di stare all'interno e ai ventimigliesi di non avere i portoni sfondati o situazioni di illegalità".

Sull'ordine pubblico, Di Muro ha annunciato l'imminente approvazione di un bando per l'assunzione di nuovi agenti di polizia locale per organizzare il turno serale e una gara per una sistema di videosorveglianza "oggi inefficiente in città".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA