Cade materiale da viadotto sull'AutoFiori, ma non c'è pericolo

Il video di materiale caduto da un viadotto sull'Autofiori diffuso sui social diventa virale destando preoccupazione tra i residenti, ma in verità dal viadotto di Ceriale dove è in corso la demolizione di una soletta in calcestruzzo all'interno di un cantiere, è caduto in maniera controllata materiale di scarto .

"Tra Borghetto e Albenga, sul cordolo centrale del viadotto Ceriale - spiega Maurizio Deiana, direttore tecnico di Autostrada dei Fiori - c'è un cantiere che prevede la chiusura delle due corsie di sorpasso per entrambe le carreggiate. Stiamo demolendo il cordolo e parte della soletta per andare a installare delle barriere di sicurezza di ultima generazione.

Dobbiamo rimuovere la parte superficiale del calcestruzzo, del cordolo e della soletta e andare a ricostruire la base su cui poggeranno le nuove barriere. Osservando il video è possibile notare fermi al centro i camion della idrodemolizione che funzionano spruzzando acqua ad altissima pressione e demolendo il calcestruzzo. L'acqua lavora a una pressione di oltre 1000 bar e dove il calcestruzzo è meno resistente si verificano degli sfondamenti. Sotto il viadotto c'è comunque nostro personale per controllare le operazioni ed evitare l'accesso di altre persone nell'area". Il cantiere terminerà a metà dicembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA