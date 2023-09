Toti dona a Meloni pesto e bandiera della Regione

Sul palco la bandiera della Regione Liguria, in privato uno scatolone di pesto. Sono i doni offerti dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti alla premier Giorgia Meloni al termine della visita al Salone nautico di Genova e dopo la firma dell'accordo con cui sono stati assegnati alla Liguria 230 milioni di risorse del Fondo di sviluppo e coesione.

Dopo la firma dell'accordo, avvenuta sul palco della terrazza della Fiera di Genova dove è in corso il Salone nautico, Toti si è fatto consegnare una bandiera della Regione, l'ha srotolata con la premier e insieme hanno posato per il rito delle foto.

Poi, prima che Giorgia Meloni lasciare la zona della Fiera, il presidente Toti le ha consegnato uno scatolone di 'Pesto di Prà'



Riproduzione riservata © Copyright ANSA